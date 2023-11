Traffico Roma del 21-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) Luceverdeper ritrovare in studio Tiziana Raimondiintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata esterna dove ci sono code laFiumicino allanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana via Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina e poi tra la Pisana & via Aurelia incolonnamenti in uscita dalla città anche lungo l’intero percorso del tratto Urbano della A24-teramo rallentamenti e code poi su via Salaria per lavori all’altezza di Settebagni nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni si sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da via dei Monti ...