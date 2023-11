Traffico Roma del 21-11-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Raimondi al sud della capitale sull’autosole code per incidente tra Valmontone Colleferro in direzione di Napoli ed intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata esterna dove ci sono code tra la Cristoforo Colombo Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e vegetale via Salaria poi prosegue tra Nomentana e Prenestina rallentamenti e code su via Salaria per lavori all’altezza di Settebagni nelle due direzioni incidente su via Cristoforo Colombo coda in direzione di Ostia all’altezza di via di Malafede incidente a in centro su via Oslavia corrente menti nei pressi di via Col di Lana ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria ...