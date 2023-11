Traffico Roma del 21-11-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàin aumento sulle principali strade consolari uscita dalla capitare sul Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata esterna dove ci sono code tra la Cristoforo Colombo Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana via Salaria e poi proseguendo Nomentana Prenestina rallentamenti e code su via Salaria in prossimità dei lavori all’altezza di Settebagni nelle due direzioni incidente su via Cristoforo Colombo Ci sono code in direzione di Ostia all’altezza di via di Malafede aperta alvia della Pisana chiusa precedentemente per un incidente tra il raccordo e via di Brava nelle due direzioni ora si transita irregolarmente proseguono i lavori su Viale Palmiro Togliatti Pertanto è ...