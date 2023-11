Traffico Roma del 21-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguono i lavori notturni di manutenzione del manto stradale lungo la corsia laterale di viale Trastevere tra le 21 e le 6 la corsia verrà chiusa nel tratto e nel verso che va da Piazza Ippolito Nievo a Piazzale Flavio Biondo Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono previste modifiche per le linee 3 Nav hn8 che in quello stesso tratto transiteranno e fermeranno all’interno della zia tranviaria i bus delle linea 170 719 781 invece verranno deviati lungo via Ettore Rolli sempre nelle ore di cantiere il tram viaggerà sui bus luminarie natalizie da giovedì a sabato la prima fase degli allestimenti notturni in via del Corso tra le 0:30 e le 5:15 del mattino lastra era chiusa altra piazza Colonna Piazza Venezia saranno deviate su percorsi ...