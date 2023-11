Traffico Roma del 21-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione a causa di un incidente momentaneamente chiusa via della Pisana tra il raccordo via di Brava nelle due direzioni sempre su via della Pisana per un altro incidente rallentamenti tra via Marcello Piacentini e via dei Matteini nei due sensi di marcia incidente segnalato anche su via Tiburtina con code in prossimità di via Scorticabove in direzione del centro code per lavori su Viale Isacco Newton da tra via Alberese via Luigi corti in direzione dei Colli Portuensi proseguono il fine lavori in Viale Palmiro Togliatti sino al termine degli stessi resterà chiusa la dimissione dalla Tiburtina verso Viale Togliatti per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...