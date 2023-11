Traffico Roma del 21-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione ancora bravi code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Cassia bis alla Salaria di in carreggiata esterna tra l’appia e la Casilina rallentamenti sulla tangenziale est all’altezza della Salaria in direzione dello stadio code sul lungotevere trapunte Mazzini e ponte Umberto Primo verso ponte Flaminio e nell’area circostante Piazza Adriana lo ricordiamo Sono in corso i nuovi lavori in vista del Giubileo proseguono infine i lavori di riqualificazione di Viale Palmiro Togliatti si va al termine degli stessi resterà chiusa la rampa di immissione dalla Tiburtina verso Viale Togliatti per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto usa il cura della c e della polizia locale diCapitale In ...