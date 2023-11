Traffico Roma del 21-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguono i lavori di rinnovo dell’armamento lungo viale Palmiro Togliatti la corsia preferenziale di via Prenestina è chiusa tra Viale Togliatti e via Bresadola modifica e per la linea 14 in particolare da via Prenestina altezza via Bresadola la linea segue lo stesso itinerario dei tram 519 lungo via Bresadola via dei Castani Piazza dei Gerani mentre tra via Prenestina altezza via Brezza Viale Palmiro Togliatti è sostituita dalla linea bus 14 Nav tra le 21 e le 6 proseguono i lavori notturni di manutenzione del manto stradale lungo la corsia laterale di viale Trastevere durante le ore di cantiere la corsia viene chiusa alnel tratto e nel verso che va da Piazza Ippolito Nievo a Piazzale Flavio Biondo modifiche anche la trasporto pubblico in particolare ...