Traffico Roma del 21-11-2023 ore 09 | 30

(Di martedì 21 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione queste le principali notizie al momento per un incidente si viaggia su carreggiata ridotta lungo la via Aurelia all’altezza di Malagrotta a partire da Castel di Guido sempre per incidente incolonnamenti su via Aurelia Antica tra via del Casale di San Pio quinto e via Leone XIII In quest’ultima direzione ripercussioni in tutta l’area circostante è ancora per incidente code su via di Torrevecchia 3 a via Pietro Adami e via Vado Ligure nelle due direzioni per lavori si sta in coda su Viale Isacco Newton da via della Magliana in direzione della Portuense proseguono infine i lavori di riqualificazione di Viale Palmiro Togliatti fino al termine degli stessi resterà chiusa la rampa di immissione dalla Tiburtina verso Viale Togliatti per i dettagli di queste altre notizie se potete come sempre consultare il sito ...