Traffico Roma del 21-11-2023 ore 09 | 00

(Di martedì 21 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità per un incidente code sull’Aurelia da Castel di Guido Malagrotta in direzione del raccordo sempre per incidente incolonnamenti su via Aurelia Antica tra via del Casale di San Pio Quinto via Leone XIII In quest’ultima direzione proseguono i lavori di riqualificazione Viale Palmiro Togliatti fino al termine degli stessi resterà chiusa rampa di immissione dalla Tiburtina verso Viale Togliatti ricordiamo infine che per lavori di rinnovo dell’armamento tranviario in Viale Palmiro Togliatti la corsia preferenziale di via Prenestina è chiusa tra Viale Palmiro Togliatti via Bresadola modifiche per la linea 14 in particolare da via Prenestina segue lo stesso itinerario dei tram 519 per poi riprendere il percorso verso Termini la tratta via Prenestina altezza Bresadola Viale Palmiro ...