Traffico Roma del 21-11-2023 ore 07 | 30

(Di martedì 21 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente code sull’Aurelia da Castel di Guido a Malagrotta in direzione del raccordo sul raccordo prime code sulla carreggiata interna dalla Casilina è lungo l’esterna dalla Prenestina la Tiburtina incolonnamenti poi sull’intero tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est sulla tangenziale est code dalla Nomentana alla Maria verso lo stadio trafficata e poi Come di consueto le consolari in direzione del centro I maggiori disagi al momento sulla Cassia e sulla Flaminia con code rispettivamente tra la Storta in via di Grottarossa e tra raccordo via dei Due Ponti sono i lavori invece la causa delle code sul raccordo salario Settebagni In quest’ultima direzione per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it la Francesca Ilaria è tutto grazie per ...