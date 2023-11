Traduzione istantanea dei messaggi su Whatsapp

Leggi su navigaweb

(Di martedì 21 novembre 2023) Se si comunica spesso in chat con persone straniere che parlano in lingue che non conosciamo o se comunque vogliamo sapere il significato preciso di quello che viene scritto per non fraintendere nulla, è possibile mettere il traduttore super tradurre imente. Diventa quindi possibile chattare suottenendo ladeiin lingua straniera, traducendo in modo rapido le nostre risposte e quelle ricevute da amici lontani o da parenti all'estero. Questo si può fare sia per l'italiano che per l'inglese, il francese, il tedesco e qualsiasi altra lingua del mondo. Nella guida che segue vi mostreremo come si fa a mettere il traduttore su, utilizzando Google Traduttore o altre app di...