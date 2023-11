Tornano i Dubai Globe Soccer Awards | al via le votazioni Il City fa incetta di nomination

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Si assegnerà il prossimo 19 gennaio il titolo di Best Men’s Player ai. Sono 30 i candidati al titolo, con ben dieci giocatori del Manchester. In lista poi ci sono Harry Kane, Jude Bellingham e Mohamed Salah, oltre a Leo Messi e Cristiano Ronaldo. La categoria di Best Women’s Player vede tra le 20 candidate la vincitrice della Coppa del Mondo spagnola Aitana Bonmati, già Pallone d’Oro, Sam Kerr del Chelsea e la tedesca Alexandra Popp. Tra i candidati per il miglior club femminile ci sono il Barcellona e il Chelsea e per quanto riguarda il Best Men’s Club, ilconcorre al titolo con Napoli, Al Ahly, Al Ittihad e Fluminense. Per il calcio italiano compaiono tra i talenti emergenti i vice campioni del mondo con la Under 20 Casadei (miglior giocatore del ...