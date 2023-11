(Di martedì 21 novembre 2023) Gli ha detto di no più, ma lui l’ha perseguitata fino altivo didavanti al portone di. Auna studentessa di appena 16 anni ha denunciato alla polizia, con l’aiuto dei genitori, lo stalking e le aggressioni subite da un ragazzo nel quartiere Vanchiglia. Nel primo pomeriggio – riporta Repubblica – gli agenti delle volanti e un’ambulanza del 118 sono intervenutidella. L’adolescente portava sul collo i segni della mano del ragazzo, untunisino che hato piùdi approcciarla e che stavolta l’ha seguita. Dal racconto dellalei gli ha chiesto di allontanarsi, e ...

Torino, sedicenne rifiuta più volte un giovane. Lui tenta di strangolarla sotto casa

Sedicenne perseguitata dallo spasimante respinto: lui tenta di strangolarla

L’intervento della polizia nel quartiere Vanchiglia, a Torino. La ragazza è riuscita a scappare in casa. I genitori hanno chiamato la polizia e l’ambulanza ...

