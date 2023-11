Tmb Salario | Meleo-Diaco-De Santis | “Maggioranza non dà pace ai cittadini | a stop rifiuti preferisce atto di facciata”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) “Evidentemente questa amministrazione non vuole dareaidi via Salaria. Non si spiega altrimenti la bocciatura della nostra mozione che chiedeva di realizzare gli obiettivi fissati durante l’amministrazione a 5 Stelle: anziché continuare a sfruttare l’ex Tmb per lo sversamento di, realizzare invece un centro direzionale con un uffici e un polo universitario per studi sull’economia circolare e la transizione ecologica, regalando anche un parco sul fiume per compensare idi quanto sopportato finora. Ma niente di tutto questo sembra interessare alla, chedi gran lunga approvare una mozione a firma Caudo che chiede quello che in un’amministrazione normale sarebbe già dovuto: maggiore trasparenza e più partecipazione per i ...