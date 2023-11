Ticketmaster lancia un super biglietto per Natale | come partecipare al concorso

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 21 novembre 2023)è alle porte eilMega Ultra Ticket, in palio un concerto gratis a scelta a settimana per tutto il 2024 È tempo di regali natalizi in casa. Da lunedì 20 novembre e fino a sabato 23 dicembre sarà attivo ilMega Ultra Ticket, nato per premiare la fedeltà degli appassionati di eventi live con un 2024 ricco di concertinon mai. Il montepremi in palio è un vero e proprio sogno a occhi aperti: la vittoria darà infatti la possibilità di assistere a un concerto a settimana gratis a scelta per tutto il 2024. L’ammontare del premio sarà di 3.120 euro, cifra spendibile nell’anno solare 2024. Le parole del manager riguardo all’iniziativa “L’obiettivo di questa iniziativa – ...