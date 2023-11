Thuram-bis | l’Inter vuole anche il fratello È derby di mercato! Ma la cifra è alta – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023)continua a guardare in casa, così dopo Marcus, l’oggetto del desiderio del club nerazzurro èilventiduenne Khephren. Su di lui c’èla Juventus, ma il vero nodo – come sottolineato sul Corriere dello Sport -, riguarda ladel Nizza.DI MERCATO – Khephrengià da qualche anno fa parlare di sé in tutta Europa, e non solo per il cognome che porta. Il centrocampista francese nelle ultime due stagioni ha dimostrato di meritare tutte le attenzioni che i grandi club gli hanno riservato (su di luiil Liverpool), fino ad arrivare sui taccuini di Inter e Juventus. Ild’Italia si giocasul mercato, con il “terzo” dei...