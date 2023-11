Thiago Motta opzione valida per la panchina del Napoli Il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 novembre 2023) Walter Mazzarri ha un contratto di 7 mesi, motivo per cui ilpotrebbe pensare aper la prossima stagione. NOTIZIE CALCIO. L’per ladelrimane ancora. È quanto si evince dalsvelato dal giornalista Alfredo Pedullà, ai microfoni di SportItalia: “ha ricevuto una offerta dal, ma ha detto di no. L’allenatore ha rifiutato gli azzurri. Dopo quanto sta facendo al Bologna la prossima sarà la sua estate. Piace a due big italiane, ma non mi sembra il caso di fare nomi”. Insomma il tecnico si è rivelato una vera e propria sorpresa per il Bologna che attualmente è ...