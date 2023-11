“The Queen” | appalti per il “clan” | condanne per ex sindaci e assessori regionali

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 21 novembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. La Terza Sezione Penale, Collegio B, del Tribunale di Santa Maria CV, presieduta dalla dott.ssa Luciana Crisci, giudici estensori il dott. Valerio Riello e il dott. Luca Vitale, nel processo scaturito dalla inchiesta “The” suglitruccati in favore del “dei Casalesi” in cui sono coinvolti 39 imputati, a vario titolo, accusati di corruzione, turbativa d’asta e concorso esterno in associazione camorristica, ha condannato Guglielmo La Regina e l’ex assessore regionale Pasquale Sommese a 7 anni di reclusione; a 5 anni e quattro mesi Alessandro Zagaria; 4 anni a Domenico De Cristofaro, ex sindaco di Aversa; 5 anni e quattro mesi rispettivamente a Giuseppe Zoccolillo e all’ex sindaco di Alife, Giuseppe Avecone. Assolti invece Ferdinando Bosco (ex sindaco di Casapulla) difeso dall’avvocato Angelo ...