Terremoto nella Big Tech che ha cambiato il mondo | che succede

(Di martedì 21 novembre 2023) Nel loro braccio di ferro con il fondatore Sam Altman, i dirigenti di OpenAI non avevano messo in conto alcuni risvolti inaspettati: il papà di ChatGPT, da poco estromesso dal board, ha immediatamente trovato una nuova famiglia in Microsoft. E non solo: 600 dipendenti di OpenAI minacciano le dimissioni se l’ex capo Sam Altman non verrà riassunto. La lettera aperta dei dipendenti di OpenAI Con l’accelerazione impressa al settore dell’intelligenza artificiale, OpenAI ha giàile ha aperto la strada a centinaia di altre aziende che sono spuntate come funghi nei cinque continenti. Ora però la startup è a un bivio. “Al Consiglio di Amministrazione di OpenAI”, si apre la lettera dei dipendenti. La missiva contiene un durissimo attacco alla dirigenza: “Il processo attraverso il quale avete licenziato Sam Altman e rimosso Greg Brockman dal ...