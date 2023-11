Terremoto a sinistra | sondaggio impietoso per Schlein Fdi primo partito

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) È sempre Fratelli d'Italia ildel panorama politico. Lo conferma il consuetoSwg presentato da Enrico Mentana al Tg La7. Ildi Giorgia Meloni è al 29 per cento con una lieve flessione dello 0,1 rispetto alla scorsa settimana. Ma i veri movimenti sono a. Il Pd di Ellyha perso lo 0,3 per cento in sette giorni e adesso è al 19,4 per cento. Significativo che nella settimana dello sciopero generale della Cgil di Maurizio Landini e della Uil di Bombardieri il principaledellanon solo non cresce, ma addirittura perde consenso. Pere compagni la soglia psicologica del 20 per cento, "minimo sindacale" secondo colti osservatori, è lontana. Non solo. I dem devono ...