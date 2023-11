Tennis | Nargiso | “La nuova sfida di Sinner sono gli Slam Mi sembra chiaro dove stia andando”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Siamo agli ultimi fuochi della stagione agonistica del. Un’annata, come di consueto, lunghissima e spetterà alle Finali di Coppa Davis a Malaga far calare il sipario in maniera definitiva. Da oggi fino al 26 novembre la storica competizione a squadre delsi prenderà la scena, seppur con un format diverso da quello che i veri appassionati hanno conosciuto e apprezzato. Vero è che si è reduci anche e soprattutto da quanto è accaduto a Torino, con Novak Djokovic che ha dato un’ulteriore dimostrazione di qualità e di longevità (settima vittoria e record) e Jannikche ha sublimato il suo autunno magico con il raggiungimento della Finale al Master di fine anno, alla sua prima vera partecipazione nella competizione da “titolare”. Di questo e di altro si è parlato con Diego, presente al Pala ...