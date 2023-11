Tennis Coppa Davis Finals 2023 a Malaga | tutti con gli azzurri ?? su Sky Sport e NOW

(Di martedì 21 novembre 2023) La 111^ edizione dellaentra nel vivo. Ainiziano oggi ledella massima competizione per nazioni delmaschile, da seguire in diretta su Skye in streaming su NOW fino a domenica 26 novembre. L'attesa è per l'Italia di Filippo Volandri che insegue quella vittoria che manca dal 1976, con il dream team composto da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. A guidare la squadra azzurra adesso c'è Jannik Sinner, reduce dalla finale alle ATPcontro Novak Djokovic che potrebbe ritrovare da avversario in semifinale....

"Sinner Sono andato sabato e sono rimasto a Torino per la finale. E' uno spot di tutto lo sport italiano. Un ragazzo che si fa fatica a non elogiarlo sotto tutti i punti di vista. LaDavis E' quasi obbligato a sognare, ma non sottovalutare l'Olanda. Djokovic è sempre molto affamato, lo potremo affrontare in semifinale, ma è lecito sognare. Djokovic vuole vincere le ...

Lo storico dei confronti tra Italia e Olanda parte da molto lontano in termini di Coppa Davis: tutti i precedenti, infatti, risalgono all'esistenza di tutti gli altri format, quelli che si sono succed ...

Sinner è in una forte crescita, ma per arrivare ai top 3 deve trovare ancora la continuità giusta per rastrellare punti e battere ancora Djokovic in Coppa Davis ...