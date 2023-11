Roger Federer scoppia in lacrime al concerto di Andrea Bocelli

Fan spiazzati per la presenza del campione svizzero allo ...

Tennis: Bocelli canta per Federer e lui si commuove La Sicilia

Roger Federer in lacrime al concerto di Bocelli: cosa è successo Corriere della Sera

Why Did Roger Federer Break Down at Zurich Concert Understanding the Real Reason Behind His Emotional Reaction

Roger Federer is a legend in the true sense, isn’t he Over the years, he has enthralled tennis fans with audacious displays on the court. Being one of the most decorated players of the sport, he is ...

Roger Federer scoppia in lacrime al concerto di Andrea Bocelli

Un siparietto inatteso. Andrea Bocelli, in concerto all’Hallenstadion di Zurigo, ha invitato sul palco prima della fine dello spettacolo Roger Federer, ospite inatteso dell’evento. Il momento ha ...