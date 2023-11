Temu | troppo bello per essere vero?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 novembre 2023) Nel mondo dell’e-commerce,ha subito fatto passi da gigante. Dopo aver lanciato la sua attività negli Stati Uniti a settembre 2022,si è rapidamente guadagnato la reputazione di superstore online per la sua ampia selezione di prodotti di uso quotidiano a prezzi bassissimi. La piattaforma di e-commerce con sede a Boston si è ora estesa a 48 mercati ed è disponibile per i residenti in Paesi come Stati Uniti, Messico, Francia, Germania, Italia e Spagna. Ma cosa rendeè così famoso? “Siamo in un periodo di crisi per il costo della vita e le persone sono alla ricerca di qualsiasi mezzo per risparmiare”, afferma Miya Knights, editore della rivista Retail Technology e co-autore di un libro su Amazon. “A tutti piace fare affari elo consente” aggiunge. Molti consumatori sono sì innamorati dei prezzi ...