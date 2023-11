Temptation Island 10 | ex protagonista rivela | “Sto cercando di recuperare il rapporto con la mia ex e…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 novembre 2023) Manuel Maura sta tentando un riavvicinamento nei confronti di Francesca Sorrentino, la sua storica ex fidanzata con cui aveva partecipato alla decima edizione di. A comunicarlo, è stato lui stesso, attraverso i suoi profili social. All’inizio sembrava che Manuel non volesse rispondere alle domande sulla sua ex. Ma ad una utente, che gli ha chiesto “come mai non parlasse più di lei” ha risposto che di lì a poco avrebbe dato aggiornamenti. Ebbene, gli aggiornamenti sono arrivati, come anticipato dallo stesso. Maura ha fatto sapere che sta tentando la qualunque con Francesca Sorrentino. I due, ha spiegato l’ex volto di Canale 5, si sono visti spesso negli ultimi giorni. Il suo scopo, quello di farsi perdonare dalla sua ex compagna storica, che, fino a poco tempo fa confermava di non volerne più sapere di lui. Lorenzo Pugnaloni aveva ...