Te Connectivity chiude a Collegno | 222 posti a rischio “Produzione spostata in Usa e Cina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) C’è un altro pezzo dell’industria di questo Paese che se ne va ei battenti dopo 66 anni di attività. A essere colpito, di nuovo, è il settore degli elettrodomestici e dell’automotive. Dimezzamento delle attività, per il momento, ma i segnali per il futuro portano dritti a una possibile cancellazione della presenza in Italia. Questa volta a fare i bagagli è Te, colosso mondiale nelladi terminali e connettori per gli elettrodomestici e le auto: l’azienda ha annunciato la chiusura nel settembre 2025 dello stabilimento di, in provincia di Torino, attivo dal 1959 prima come AMP quindi come Tyco electronics dal 2002 e da otto anni più tardi in mano a Te. Nel sito lavorano 300 persone e i licenziamenti impatteranno su 222 dipendenti, resterà infatti in ...