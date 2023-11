Tapiro d’oro a Morgan | “X Factor tutto organizzato Ho smascherato la loro tresca”

Leggi su dilei

(Di martedì 21 novembre 2023)licenziato da X. La produzione del talent show di Sky ha deciso di interrompere la collaborazione con il cantante a seguito di alcuni comportamenti definiti “incompatibili e inappropriati”. Per questo Striscia la notizia ha deciso di consegnare ilall’ex leader dei Bluvertigo. Raggiunto da Valerio Staffelli l’ex marito di Asia Argento ha rilasciato dichiarazioni piuttosto forti contro il programma.contro Xa Striscia la notizia “X, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati”, ha subito affermatoa Striscia la notizia per poi aggiungere: “C’è una cricca italiana, ...