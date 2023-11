Suzuki e Torino FC donano 11 ciliegi giapponesi alla città della Mole

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023)(ITALPRESS) – Prosegue l’impegno dia favore dell’ambiente operando a svariati livelli, sia in ambito globale che locale, per ridurre le emissioni e preservare al meglio il pianeta su cui viviamo. La filiale italianaCasa di Hamamatsu, in collaborazione con ilFootball Club, squadra di cui è Main Sponsor, ha deciso di promuovere un’ulteriore iniziativa tanto concreta quanto carica di significati. Per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi, che cade oggi, martedì 21 novembre, donerà 11sakuradi, che saranno piantati in una zona prossima allo Stadio Olimpico Grande. Il numero non è casuale: 11 sono i giocatori di una squadra di calcio e 11 ...