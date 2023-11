Sulla violenza contro le donne serve un cambiamento radicale

Omicidio Giulia Cecchetin - Cortellesi rilancia appello di Gramellini : “Litigate su quello che volete. Ma sulla violenza contro le donne - no. Approvate subito una legge”

Paola Cortellesi rilancia l’appello a Meloni e Schlein : “Litigate su quello che volete ma non sulla violenza contro le donne”

"La violenza non si ferma con una legge". La sinistra si divide anche sulla tragedia

Il “rumore” per Giulia Cecchettin arriva anche al Senato : la protesta durante una conferenza stampa sulla violenza di genere – Video

Giulia Cecchettin, il toccante monologo della tiktoker Sara Penelope Robin sulla violenza contro le donne [VIDEO] Orizzonte Scuola

Crepet si commuove in onda: 'Sulla violenza contro le donne in cinquant'anni forse non è cambiato niente' TGLA7

Giulia Cecchettin sarà sepolta accanto alla mamma. E la sorella Elena posta una foto-ricordo: «Abbracciatevi anche per me»

Elena Cecchettin posta la foto commovente di Giulia bambina in braccio a mamma Monica morta un anno fa: «Abbracciatevi anche per me». A poco più di una settimana dalla ...

GF, Nicole contro Letizia: 'Mi ha fatto male com’è stata sminuita la violenza fisica'

Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si vede Rosy Chin criticare Letizia Petris per avere omesso alcuni parti sulla storia avuta con Nicole ... "Mi ha fatto male com’è stata sminuita ...