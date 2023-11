Suburraeterna | La Spiegazione Del Finale!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 21 novembre 2023): lo spin-off di Suburra ha avuto una sua conclusione. Molti segreti sono stati rivelati, tra faide e difficoltà che hanno coinvolto i protagonisti. Ecco cosa è successo!, spin-off della serie Suburra, si è conclusa con il suo ottavo episodio su Netflix. Tra sorprese e colpi di scena, molte novità sono state rivelate e alla fine si è arrivati alla soluzione di tutti i dubbi e gli argomenti rimasti in sospeso.: come finisce la serie!ha chiuso i battenti su Netflix, con il suo ottavo episodio, “Brucia”. Avvicinandosi al finale, è avvenuta la morte di Nadia per mano di Victor. Spadino decide di tornare a Berlino, ritenendo che in questo modo tutti staranno meglio, ma il nipote lo fa desistere da questo proposito. Spadino va a casa di Cinaglia, lo minaccia davanti ai ...