Su Rai3 “Women for Women against Violence – Camomilla Award”

(Di martedì 21 novembre 2023) ROMA – Il percorso di rinascita delle donne ferite da una violenza o da un tumore al seno e che non smettono mai di combattere: lo racconta l'ottavo appuntamento con "for", registrato presso l'Auditorium del Massimo, a Roma, in onda venerdì 24 novembre alle 23.15 su Rai 3.