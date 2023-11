Su Rai3 “Women for Women against Violence – Camomilla Award”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 novembre 2023) ROMA – Il percorso di rinascita delle donne ferite da una violenza o da un tumore al seno e che non smettono mai di combattere: lo racconta l’ottavo appuntamento con “for”, registrato presso l’Auditorium del Massimo, a Roma, in onda venerdì 24 novembre alle 23.15 su Rai 3. Presentato da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani, il “” (il fiore diche simboleggia la forza e la solidarietà, in fitoterapia usato per aiutare le piante malate a guarire) è un riconoscimento assegnato a personalità che si sono distinte nella sensibilizzazione sui due temi. Ideato e prodotto dalla Presidente dell’Associazione ...