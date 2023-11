Su Rai 2 continua a sfida tra Boomer e Millennial | Alessia Marcuzzi si trasforma in Lorella Cuccarini 

Leggi su iodonna

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo lo stop della scorsa settimana per via delle ATP Finals vinto da Novak Djokovic,issima torna stasera alle 21.20 su Rai 2. Come sempre, al centro del format, lo scontro tradivisi in due squadre composte da attori, conduttori e personaggi televisivi, pronti a tutto pur di dimostrare che la propria generazione ha vissuto anni migliori rispetto all’altra., la dolce dedica a nonna Mela per i 100 anni: «Le ...