Studentessa molestata e palpeggiata da due uomini in stazione

Leggi su today

(Di martedì 21 novembre 2023) Come ogni mattina ha accompagnato la figlia in, ed è rimasta in auto nel piazzale in attesa di ricevere la telefonata della ragazza che l’avvisava di essere salita sul treno. Questa mattina, lunedì 20 novembre, però, la telefonata non è arrivata. Ma pochi minuti dopo ha visto la figlia...