STRISCIA | TAPIRO A MORGAN | “BESTEMMIE E MINACCE DI FEDEZ DAVANTI A MIA FIGLIA DI 3 ANNI”

(Di martedì 21 novembre 2023) Questa sera ala notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Marco Castoldi in arteild’oro, dopo l’espulsione dal talent di Sky X Factor, dove il cantautore era uno dei giudici insieme a, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. «X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati», attacca subito, che aggiunge: «C’è una cricca italiana, formata tra gli altri da, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi. Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca». Il cantautore è un fiume in piena: «Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro ...