Striscia la Notizia | Stefania Petyx e il concorsone per i forestali | su 20 mila solo il figlio di un ex comandante azzecca le risposte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Questa sera va in onda l’inchiesta disulper i: le anticipazioni dilae l’inchiesta sulper i: le anticipazioni dilaPhoto Credits: Ufficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) va in onda l’inchiesta disuldella Regione Siciliana (costato 800euro) per assumere 46. Al bando hanno partecipato 20persone. Ma il ...