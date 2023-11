Strangola la moglie a mani nude e poi tenta il suicidio | non si fermano i femminicidi in Italia

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 21 novembre 2023) Pubblicato il 21 Novembre, 2023 In questi giorni l’attenzione mediatica è catalizzata dal brutale assassinio di Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, sul quale pende l’accusa di premeditazione, ma la scia di sangue non si ferma e purtroppo arriva la notizia di un altro, l’ennesimoo in. Teatro della tragedia questa volta è Fano, nel quartiere Poderino, dove come riportato dal Corriere Adriatico un uomo 70enne avrebbe ucciso la66enne per poire ilingerendo dei barbiturici. Il drammatico ritrovamento del figlio A fare la drammatica scoperta è stato il figlio della coppia che, attendendo i genitori per cena, si è preoccupato quando non li ha visti arrivare e verso le 21:00 di ieri sera è andato a casa loro. Qui ha fatto il tragico ...