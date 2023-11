Stati Uniti | l’incredibile espulsione di Serginho Dest

Leggi su calcionews24

Serata difficile per gli Stati Uniti, che perdono nella Nations League della Concacaf contro Trinidad Tobago, anche a causa dell'espulsione di Sergino Dest. Sergiño Dest received two yellow cards in the same phase of play after booting the ball off the field then arguing with the referee. pic.twitter.com/KHbsYryI2y — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) November 21, 2023 Il terzino ex Milan, dopo aver messo a referto un assist per Robinson, si fa cacciare fuori al 39'. Prima ammonizione per perdita di tempo per aver calciato via il pallone a gioco fermo, poi secondo giallo per proteste.