Stanislao Sadlovesky | disponibile il videoclip di “Sangue per Zanzare”

(Di martedì 21 novembre 2023) Esce ildi “per” (Overdub Recordings) dei, brano giàsu tutte le piattaforme di streaming digitale che anticipa il disco d’esordio “Il declamatore”. “per” è un brano caratterizzato da un sound misto di elettronica e ritmi martellanti acustici, campionamenti di materiali che si scontrano, come il suono del ferro su ferro, registrati, effettati e ripetuti ossessivamente. Il risultato è un effetto industriale che accoglie un testo secco ed inesorabile, in cui vengono descritti i cicli di vita e l’ironia della sorte per cui, mentre siamo chiamati a consumare, nel contempo anche noi ci consumiamo. Commenta la band a proposito del brano: “È un brano che riguarda il passato, il presente, ...