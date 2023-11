Sport in tv oggi martedì 21 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in21: inil tennis con la Coppa Davis, il curling con gli Europei, maschili e femminili, il basket con l’EuroCup, il calcio con le qualificazioni agli Europei Under 21, e molto altro ancora. Gli Europei, sia maschili che femminili, di curling proseguiranno ad Aberdeen, in Scozia: in entrambi i tornei le 10 Nazioni in gara stanno disputando un girone all’italiana al termine del quale le prime quattro classificate accederanno alle semifinali, mentre la nona e la decima classificata retrocederanno nella B-Division. Per le Finali della Coppa Davis 2023 di tennis, nella seconda fase ad eliminazione diretta, che si disputerà a Malaga, in Spagna, nei quarti di finale i campioni in carica del Canada sfideranno ...