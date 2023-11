Sport in lutto | ginnasta muore a soli 16 anni Cosa è successo

(Di martedì 21 novembre 2023) Mia Sophie LietkeAddio all’astro nascente della ginnastica ritmica tedesca. Morta a16Mia Sophie Lietke, che sognava di andare alle olimpiadi del 2028. “Un malore improvviso che le ha fermato il cuore”, si attendono gli accertamenti. La notizia è stata data direttamente dagli organi d’informazione della Federazione tedesca di ginnastica (Deutscher Turner-Bund, DTB). Aperta un’inchiesta.Leggi anche: Incidente nella notte, Eros Passera si suicida per il senso di colpa LaMia Sophie LietkeChi era laMia Sophie Lietke, morta a16La giovanissima stella della danza ritmica tedesca sognava le Olimpiadi 2028. Lo scorso anno ha conquistato il titolo di campionessa tedesca junior di cerchio. Il sogno di Mia era quello di competere ai Giochi Olimpici ...

Sport in lutto - il campione muore in un incidente

Lutto nel mondo dello sport : tragedia immane - tifosi in lacrime per la notizia

“Addio a una persona speciale”. Sport e tv in lutto - l’amato volto sconfitto dalla malattia

Antonella Clerici e il bellissimo discorso su Giulia Cecchettin e i ragazzi che devono essere abituati ai "no"

Bisogna che noi impariamo un po' dalle basi, come avviene nello. Quando mia figlia prende 4 ... Articoli più letti Elena Cecchettin va in tv, ma il giudizio sul look e sulè insopportabile ...

Lutto nel mondo dello sport: tifosi in lacrime, se ne va il mito Derapate

Firmino, grave lutto per l'ex Liverpool: morto il papà a soli 62 anni Corriere dello Sport

Fiumicino, bufera sul consigliere di Fdi Roberto Feola: «Il patriarcato Non è una malattia. La violenza è obbrobrio. E poi c'è la politica...»

Dopo il caso del consigliere veneto, altre dichiarazioni alzano le polemiche durante il Consiglio della cittadina sul litorale: «Se si estremizzano i concetti diventa tutto una malattia» ...

Incidente a Bellaria, Giulio Gugnali morto a 3 anni nel frontale con un'auto contromano: c'è un indagato per omicidio stradale

Viaggiava a bordo di un'auto guidata dal padre insieme alla madre e al fratello di 7 anni: tutti sopravvissuti. La Lancia Delta si era scontrata frontalmente con una Skoda Karoq guidata da un 34enne d ...