(Di martedì 21 novembre 2023) Con il pareggio per 0 - 0 contro l', l'ha finalmente la certezza di essersi qualificata ai prossimi Europei in Germania. La squadra diarriva al torneo come seconda nel girone ...

Spalletti impazzisce dopo Ucraina - Italia: corre da Scamacca per un motivo

Con il pareggio per 0 - 0 contro l'Ucraina , l'Italia ha finalmente la certezza di essersi qualificata ai prossimi Europei in Germania. La squadra diarriva al torneo come seconda nel girone di qualificazione, alle spalle dell'Inghilterra. Azzurri che però hanno dovuto sudare fino all'ultimo minuto con il risultato sempre in bilico. Il ct ...

Spalletti impazzisce dopo Ucraina-Italia: corre da Scamacca per un motivo Corriere dello Sport

Gesto da brividi di Spalletti quando ha incontrato un tifoso del Napoli Corriere dello Sport

Spalletti impazzisce dopo Ucraina-Italia: corre da Scamacca per un motivo

Al fischio finale della sfida di Leverkusen che ha qualificato gli azzurri alla fase finale di Euro 2024, il ct nemmeno esulta: deve parlare con il suo attaccante ...

Trombetti: "Sinatti, addio incomprensibile: abbiamo passato un guaio, si è rotto mezzo Napoli"

Guido Trombetti ha parlato dell'addio al Napoli dello storico preparatore atletico che aveva fatto molto bene con Sarri e Luciano Spalletti.