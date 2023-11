Spalletti ha ragione, ora viene il bello. Ma in 81 giorni il ct ha rifatto l'Italia

Ciò detto, rimane la grandezza del lavoro di, capace di rimettere in carreggiata i campioni d'Europa dopo il clamoroso divorzio di Mancini dalla Figc, arrivando in cima alla prima montagna. ...

A Ferragosto, dopo le dimissioni di Mancini, l'undicesima qualificazione alla fase finale dell'Europeo sembrava un miraggio. Invece, il suo successore ha centrato l'obiettivo ...

L’Italia vince. Anzi, pareggia. Ma questo punticino vale il successo e la festa: lo zero a zero della BayArena basta per ottenere il pass per Euro 2024. Stavolta niente spareggi ...