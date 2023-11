Spalletti | «Era dovuto qualificarsi dopo aver accettato questo ruolo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) Lucianoha commentato il pareggio contro l’Ucraina e la qualificazione diretta ai prossimi campionati Europei del 2024. PAURA – Luciano, al termine della gara contro l’Ucraina, ha commentato in conferenza stampa la qualificazione al prossimo Europeo 2024. Queste le parole del commissario tecnico Azzurro: «Sentivo alcuni giornalisti che dicevano ‘ce l’abbiamo fatto ma tanta paura’. Dal primo momento che sono arrivato mi avete detto che ogni partita era fondamentale. Dovevamo per forza qualificarci, quando si ha il fiato sul collo non è facile, non è facile subentrare e fare le scelte giuste. Delle cose le ho imparatoessere entrato, adesso credo di sapere qualcosa in più. Hola nazionale per qualificarmi non per trovare scuse sull’eventuale non-qualifica. Il lavoro vero inizia adesso. ...