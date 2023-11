Sondaggi elettorali Tecné | in calo la fiducia in Meloni

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 21 novembre 2023) Il Pd recupera lo 0,4% e si avvicina al 20% Il centrodestra è in arretramento secondo. I suoidanno tutti i partiti della coalizione di governo in discesa, seppure lieve. Fratelli d’Italia e Forza Italia perdono un solo decimale a testa, andando al 28,5% e al 9,9%, mentre la Lega ne perde due e scende all’8,5%. In compenso cresce dello 0,4% il Pd, che ora è al 19,8%, quasi sulla soglia del 20%. Non va allo stesso modo all’altra principale forza di opposizione, il Movimento 5 Stelle, che scende dello 0,2% al 16,1%. Tra le formazioni più piccole sono da segnale la stabilità al 2,4% di +Europa e il piccolo arretramento di Verdi e Sinistra, al 3,2%. Al centro Azione cresce e raggiunge il 4%, mentre Italia Viva è ferma al 3%...