Snoop Dogg non ha smesso di fumare E dice | “Basta con la tosse e coi vestiti che puzzano di barbecue”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023)ha fregato tutti. L’annuncio che avevadisi è rivelato essere un bluff. “Dopo molte considerazioni e conversazioni con la mia famiglia, ho deciso di smettere di. Per favore, rispettate la mia privacy in questo momento”, aveva scritto nei giorni scorsi il rapper in un post su Instagram. E, neanche a dirlo, in molti ci avevano creduto. Peccato che ora si è scoperto che il fumo citato dall’artista americano non era però quello della marijuana, bensì quello del. Sì, perché era tutta una (geniale) trovata commerciale, che ha attirato a sé attenzioni e commenti del pubblico, per poi sponsorizzare un prodotto. “Ho un annuncio: smetto col fumo”,infatti il rapper in un nuovo video. “So cosa state pensando: ‘, ...