(Di martedì 21 novembre 2023) Con atto di citazione regolarmente notificato ildiha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1166/2016 reso daldi Nocera Inferiore in favore del Consorzio per la ...

Smaltimento rifiuti urbani, il Tribunale dà ragione al Comune di Corbara

1166/2016 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Consorzio per la Gestione Integrata di Raccolta e dideiUrbani " Bacino Salerno/1 in liquidazione, per l'importo di ...

Smaltimento rifiuti urbani, il Tribunale dà ragione al Comune di Corbara Gazzetta di Salerno

Colico, fiamme nell'azienda di smaltimento rifiuti speciali TGR Lombardia

Alluvione in Toscana, verso le discariche oltre 1.500 tonnellate di rifiuti al giorno

Il 2 novembre scorso le tempeste portate in Toscana dal ciclone Ciaran hanno lasciato alle loro spalle oltre 100mila tonnellate di materiali alluvionati, ...

Cattolica: “Sea You Later”. Tutelare il mare per salvare l’economia

Si è tenuta nei giorni scorsi a Cattolica la tavola rotonda “Sea You Later”, primo degli appuntamenti “Next Action’s Days” dedicati ai goals dell’Agenda Europea 2030 per lo sviluppo sostenibile, reali ...