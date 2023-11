Sinner tra i rumors sulla nuova fiamma e i like alla ex

Leggi su agi

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI - Jannik, non c'è dubbio, ha un debole per le modelle. La prima è stata Maria Braccini, conosciuta, via '' su Instagram,fine del 2020, quando il campione era allenato da Riccardo Piatti e non era ancora arrivato nelle zone altissime della classifica Atp. E adesso, per la serie "moglie e buoi dei paesi tuoi" ci sarebbe Laura Margesin, sua coetanea, nonché altoatesina come lui. Prima la bionda, 140mila follower su un profilo Instagram zeppo di foto in costume che ne esaltano il fisico prorompente, poi la mora, qualche follower in meno di Maria (116mila) ma già immortalatacopertina di Harper's Bazaar, anche lei sempre in bikini sulle spiagge di Miami, Puerto Rico, e così via. Di lei si sa che si è diplomataBusiness School di Merano nel 2019 e che, come scrive lei stessa ...