Sinner | sei tu il prescelto?

Grazie, Jannik

... oltremilioni e mezzo di telespettatori tra RAI e SkySport, quasi diciotto milioni per le cinque partite disputate. Numeri da capogiro, che raramente prima della- mania la racchetta ...

Sinner: "Grazie Nole, sei l'ispirazione". Djokovic: "Tu ora vinci gli Slam" Corriere dello Sport

ATP FINALS 2023 - Novak Djokovic a Jannik Sinner: "Sei molto ... Eurosport IT

Coppa Davis 2023, la resa dei conti Sinner-Djokovic: perché anche questa sfida è decisiva per la classifica ATP

Sinner è in una forte crescita, ma per arrivare ai top 3 deve trovare ancora la continuità giusta per rastrellare punti e battere ancora Djokovic in Coppa Davis ...

Atp Finals: così Sinner gela Pietrangeli. "Jannik ha vinto 4 o 5 tornei, io 48"

Sui social è virale il video dell'azzurro che resta impassibile quando si avvicina il campione del tennis tricolore ...