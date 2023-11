Sinner il Peccatore ora è «Maccarone Boy» | da Dotto e Gazzetta mille parole senza mai chiedere “scusa”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 novembre 2023) Invece di scrivere tresecche – abbiamo esagerato,te – Giancarloripete “italiano” 7 volte, “italiani” altre 5. Sostantivo, aggettivo, quasi coniugati in forma verbale. Sparpagliati in un centinaio abbondante di righe parodiate (più o meno consapevolmente) dal registro retorico dell’Istituto Luce. Ladello Sport, due mesi dopo la settimana di “caso Nazionale”, mette in pagina un doloroso redde rationem. Non poteva durare a lungo la latitanza della firma che su Sportweek dedicò anima e penna a fustigare il “”, traditore della Patria per aver rinunciato alla convocazione della Coppa Davis.nel frattempo ha dominato il tennis mondiale, per poco non ha vinto le Finals. Sul carro è salito chiunque. È nazionalpopolare come ...